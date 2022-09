Schauspielerin Wolke Hegenbarth würde rückblickend kein Kind bekommen

Schauspielerin Wolke Hegenbarth hat einen dreijährigen Sohn. Wie glücklich sie über ihn ist, teilt sie regelmäßig im Netz ihren Fans mit. In einem Interview gibt sie jetzt aber zu, dass sie vermutlich nie ein Kind bekommen hätte, wenn sie gewusst hätte, wie das Muttersein ist.

Halle (Saale)/DUR/acs - Schauspielerin Wolke Hegenbarth wurde im August 2019 zum ersten Mal Mama. Sie brachte einen kleinen Sohn zur Welt, über den sie sehr glücklich ist. Die Familienplanung ist bei Wolke und ihrem Partner Oliver Vaid jedoch abgeschlossen.

Wolke Hegenbarth: Rückblickend wäre sie lieber kinderlos geblieben

In einem Interview mit Bild gesteht sie nun sogar, dass sie nie ein Kind bekommen hätte, wenn sie gewusst hätte, wie es ist, Mutter zu sein. Sie erzählt: „Es war so hart für mich, dass ich es nicht gemacht hätte, wenn ich gewusst hätte, was auf mich zukommt.“

Das habe vor allem am Schlafmangel gelegen. „Mehr als zwei Stunden pro Nacht am Stück waren nicht drin. Ich finde, dass ein Tiefpunkt in einem Leben erzählt werden kann. Und das war mit Abstand das härteste Jahr meines Lebens“, erklärt die 42-Jährige.

Wolke Hegenbarth findet, das Muttersein auf Social Media zu einseitig gezeigt wird

Die Schauspielerin ist der Meinung, dass das Muttersein in den sozialen Medien zu einseitig gezeigt wird. „Dort sind alle Kinder frisch gewaschen oder frisch geduscht. Ich finde aber, dass einfach mehr dazugehört. Denn es ist ein sehr komplexes Thema, Eltern zu werden. Ich habe kein Problem damit, auch einmal die Schattenseiten zu beleuchten. Für mich gehört beides dazu.“