Leinen los: Rund 100 Schiffe steuern gerade Bremerhaven an. Die Parade wird von einem prominenten Gast empfangen.

Der Bundespräsident grüßte die Schaulustigen, bevor er an Bord ging.

Bremerhaven - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier segelt an Bord des Segelschulschiffs „Gorch Fock“ rund 100 Schiffen in Bremerhaven entgegen. „Moin“, grüßte Steinmeier und winkte den Schaulustigen zu. Mit der Parade beginnt das Großseglertreffen „Sail“. Als Schirmherr wird Steinmeier nachmittags offiziell das fünftägige Festival eröffnen.

Die Parade wird von dem Segelschulschiff „Alexander von Humboldt II“ angeführt, zahlreiche Freizeitboote begleiten die Schiffe. Tausende Zuschauer drängten sich in praller Sonne an der Promenade, um einen Blick auf die Windjammer zu erhaschen.

Bis Sonntag werden rund 250 Schiffe aus 16 Nationen erwartet – darunter historische Expeditionsschiffe, Marine-Schiffe und Kreuzfahrtschiffe. Das Festival gilt als eines der größten Windjammer-Treffen weltweit und wird seit 1986 in der Regel alle fünf Jahre veranstaltet. Die Veranstalter rechnen mit rund 1,2 Millionen Besucherinnen und Besuchern.