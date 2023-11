Erfurt - Der Ticketvorverkauf für die Jubiläumsausgabe der Thüringer Bachwochen im kommenden Jahr hat begonnen. Seit Mittwoch können Interessierte Karten für die rund 50 Konzerte kaufen. Die 20. Auflage des Festivals wird die letzte unter der Leitung von Christoph Drescher sein. „Ein Festival von der Neugründung an zu entwickeln, ihm ein Profil zu verleihen und es im nationalen und internationalen Markt zu etablieren, war eine großartige Herausforderung“, sagte Drescher laut Mitteilung von Mittwoch.

Drescher begründete die Entscheidung etwa damit, dem Festival neue Entwicklungschancen zu ermöglichen. „Für mich beginnt nach dieser Saison ein neuer Abschnitt, in dem ich entdecken möchte und gespannt bin, wohin meine Reise geht.“

Der Vorsitzende des Festivalvereins Silvius von Kessel dankte Drescher: „Die Thüringer Bachwochen haben Bachs Werk nicht nur verwaltet, sondern in der Programmkonzeption von Christoph Drescher künstlerisch stetig neu beleuchtet und interpretiert.“ Derzeit liefen Gespräche über Dreschers Nachfolge. Drescher werde noch bis Sommer 2024 für das Festival verantwortlich sein, hieß es. Auch die Staatskanzlei bedaure Dreschers Weggang, sagte eine Sprecherin.

Drescher brachte zuletzt etwa die Konzertreihe „20fastforward“ in der Corona-Pandemie auf den Weg und führte bei den Bachwochen das Ticket-Preismodell „Pay what you can“ ein. Das Bezahlsystem sei auch in der kommenden Auflage wieder möglich, hieß es. Dabei können Gäste die Ticketpreise selbst anpassen und mehr oder weniger zahlen.

Die Thüringer Bachwochen stehen vom 21. März bis 14. April 2024 unter dem Motto „Leben“. Auf dem Programm steht unter anderem ein besonderes Bühnenwerk in Zusammenarbeit mit dem Landestheater Eisenach. Dabei gibt der Enkel des Musikers Sergei Prokofjew (1891-1953), Gabriel Prokofjew, eine zeitgenössische Antwort auf die Klangwelten Bachs, wie es hieß. Zudem wird das Bach-Festival-Arnstadt erstmals innerhalb der Thüringer Bachwochen stattfinden.

Das Festival hat für die kommende Saison eigenen Angaben nach ein Budget von etwa einer Millionen Euro. Zu den Unterstützern gehört unter anderem die Thüringer Staatskanzlei mit 350.000 Euro. Die Kulturstiftung des Bunds gibt 135.000 Euro: Die Bachwochen sind seit 2023 im tuned-Netzwerk für zeitgenössische Klassik der Stiftung.

Bei den Thüringer Bachwochen können Gäste die Musik Johann Sebastian Bachs (1685-1750) an früheren Wirkungsstätten des Komponisten erleben. In der vergangenen Saison kamen 16.300 Besucherinnen und Besucher. Für die nächste Auflage hoffen die Veranstalter auf 20.000 Gäste. Thüringen gilt als „Bachland“: Die Musikerfamilie Bach hat im inzwischen zur Gemeinde Drei Gleichen gehörenden Wechmar ihren Stammort; Johann Sebastian Bach ist in Eisenach aufgewachsen, lebte in Ohrdruf und wirkte in Arnstadt, Mühlhausen und Weimar.