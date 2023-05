Magdeburg - Die lange geplante Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet soll in der kommenden Woche starten. Das kündigte Justizministerin Franziska Weidinger (CDU) am Mittwoch im Justizausschuss in Magdeburg an, wie ein Sprecher mitteilte. Die Zentralstelle wird bei der Staatsanwaltschaft Halle angesiedelt sein. Die erforderlichen Umstrukturierungen und Vorbereitungen seien abgeschlossen.

„Ich bin überzeugt, dass wir mit der Einrichtung der Zentralstelle einen sehr wichtigen Meilenstein im Kampf gegen digitale Hetze setzen“, so die Ministerin. Ziel ist eine zügige und konsequente Verfolgung der Delikte.

In der neuen Zentralstelle sollen zum Start voraussichtlich vier Dezernentinnen und Dezernenten der Staatsanwaltschaft arbeiten, wie es hieß. Sie würden dort jeweils zu 50 Prozent eingesetzt. Zudem werde derzeit die Ausschreibung für einen zusätzlichen IT-Forensiker vorbereitet.