Milliarden für neue Straßen: Welche Projekte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen jetzt beginnen können und was das für Pendler bedeutet.

Berlin/Leipzig - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hat für Straßenprojekte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen eine Baufreigabe erteilt. Konkret geht es um den dritten Bauabschnitt der Bundesstraße 169 zwischen Salbitz und der B6 in Nordsachsen, die Ortsumgehung Miesterhorst (B188) im Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt sowie das Projekt an den Sundhäuser Bergen entlang der B4 im Kyffhäuserkreis in Thüringen.

Auch in anderen Teilen Deutschland können Bauarbeiten beginnen: Schnieder erteilte Freigaben für viele Neu- und Ausbauprojekte bei Bundesstraßen und Autobahnen in Deutschland. Entsprechende Schreiben übergab der CDU-Politiker am Vormittag im Bundesverkehrsministerium in Berlin an Vertreterinnen und Vertreter von Ländern sowie der Autobahn GmbH des Bundes.

Die Spitzen der Koalition aus CDU, CSU und SPD hatten im Oktober entschieden, dass für den Neubau von Straßen drei Milliarden Euro zusätzlich bereitstehen. Zuvor hatte es Aufregung gegeben, nachdem das Verkehrsministerium von Milliarden-Finanzlöchern für Neu- und Ausbauprojekte bei Autobahnen und Bundesstraßen gesprochen hatte. Es stünden deswegen Projekte auf der Kippe und es drohten Verzögerungen von Projekten.