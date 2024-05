Erfurt - In Thüringen sind im vergangenen Jahr mehr Wohnungen fertiggestellt worden als im Jahr zuvor. Rund 3500 Wohnungen wurden 2023 fertig gebaut - 300 mehr als 2022, wie das Landesamt für Statistik am Montag mitteilte. Mehr als 1500 Wohnungen davon befanden sich in Mehrfamilienhäusern, knapp 1400 davon waren Einfamilienhäuser.

Den Angaben zufolge ist die Dauer der Abwicklung eines Bauvorhabens - von der Genehmigung bis zur Fertigstellung - im vergangenen Jahr gestiegen. 22 Monate dauerte im Jahr 2023 im Schnitt die Fertigstellung, Fertigteilbauweise und konventionelle Bauweise zusammengerechnet. Das sind zwei Monate länger als im Jahr zuvor.

Gebäude in Fertigteilbauweise konnten demnach in nur 18 Monaten fertiggestellt werden (1 Monat mehr als 2022), bei Gebäuden nach konventioneller Bauart dauerte es im Schnitt 23 Monate (plus 1 Monat). Einfamilienhäuser wurden unabhängig von der Bauweise demnach binnen 21 Monaten fertiggestellt (plus 1 Monat), bei Mehrfamilienhäusern dauerte es 30 Monate (plus 4 Monate). Mögliche Gründe für die durchgehend längere Zeitspanne nannte das Amt nicht.