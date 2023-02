Erfurt - Im Jahr 2021 hat es in Thüringen einer Statistik zufolge 34.139 Feuerwehrleute im aktiven Dienst gegeben. Von ihnen waren 875 in Berufsfeuerwehren tätig und 33.264 in den Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehren, wie das Thüringer Landesamt für Statistik am Freitag mitteilte. Im Vergleich zum Jahr 2020 seien dies sowohl bei den Berufs- als auch bei den Freiwilligen Feuerwehren jeweils 32 Aktive mehr gewesen.

Trotz des leichten Anstiegs gibt es Sorgen mit Blick auf die künftige Entwicklung. „In den nächsten Jahren kommen die geburtenstarken Jahrgänge ins Rentenalter“, erklärte der Vorsitzende des Thüringer Feuerwehr-Verbands, Karsten Utterodt. „Alle verantwortlichen Stellen sollten sich dringend Gedanken machen, wie wir das kompensieren können.“ Angesichts immer kleiner werdender Gemeinden müssten Kommunen künftig enger zusammenarbeiten, um der demografischen Entwicklung zu begegnen, sagte der Geschäftsführer des Gemeinde- und Städtebunds Thüringen, Ralf Rusch.

Am Samstag ist der Europäische Tag des Notrufs 112. Der Aktionstag wurde im Jahr 2009 eingeführt und auf den 11.2. gelegt, um somit auf die europaweit gültige Notrufnummer aufmerksam zu machen.