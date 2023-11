Frankfurt (Oder) - Autofahrer haben im Grenzgebiet zwischen Polen und Frankfurt (Oder) am Wochenende viel Geduld aufbringen müssen. Am Sonntag entwickelten sich dort lange Staus. Den Hauptgrund sieht die Bundespolizei nicht in den festen Grenzkontrollen zur Bekämpfung illegaler Einreisen und von Schleuser-Kriminalität.

Die Wartezeiten betrugen am Sonntagnachmittag laut Bundespolizei teils rund eine Stunde an der Stadtbrücke in Frankfurt (Oder) und 90 Minuten an der A12. Das habe wohl mit einer größeren Baustelle auf polnischer Seite zu tun, sagte eine Sprecherin der Bundespolizeidirektion in Berlin. Zudem gebe es wahrscheinlich auch wegen des Endes der Herbstferien mehr Verkehr.

Seit 16. Oktober verlangsamen auch die eingerichteten festen Personenkontrollen an der Grenze zu Polen den Verkehr. Es gibt wegen eines Kontrollpunktes direkt auf der zentralen Verkehrsachse der A12 unter anderem eine Verengung auf eine Spur.

Die Grenzkontrollen seien aber nicht der Hauptgrund für die Staus, sagte die Bundespolizei-Sprecherin am Sonntag. Die Bundespolizei wolle die Kontrollen schnell und effizient durchführen, um den Verkehr so wenig wie möglich zu beeinträchtigen.

Die Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg klagte über Behinderungen für Pendler und Unternehmen durch die festen Grenzkontrollen.