Hannover - Zum Beginn der Sommerferien in Niedersachsen und Bremen hat sich der Verkehr auf den Autobahnen im Norden gestaut. Vor allem auf der A7 in Richtung Norden standen die Fahrzeuge am Freitag über mehrere Kilometer. „Überall dort, wo Baustellen sind, haben wir wie erwartet Staus und Behinderungen, dort sind die Engpässe“, sagte Alexandra Kruse, Sprecherin des ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt am Freitag.

Besonders betroffen ist demnach die A7 zwischen Hamburg und Hannover im Bereich Soltau und Garlstorf in beiden Richtungen. Grund dafür sind Fahrbahnerneuerungen. Am Freitag seien auch noch Pendler unterwegs, der Samstag sei dann ein reiner Reisetag, sagte Kruse.

Am Freitagnachmittag standen die Fahrzeuge zwischen dem Dreieck Walsrode und der Anschlussstelle Dorfmark auf einer Länge von rund neun Kilometern sowie zwischen Thieshope und Egestorf ebenfalls auf neun Kilometern. Auf der A1 gab es nach einem Unfall und einer Sperrung einen rund zwölf Kilometer langen Stau zwischen den Anschlussstellen Neuenkirchen/Vörden und Holdorf. Auch auf der A27 bei Bremen stockte der Verkehr immer wieder. Im Elbtunnel und in den Ballungsräumen rund um Bremen, Hamburg, Hannover und Osnabrück müssen die Autofahrer ebenfalls mit Staus rechnen.

Wegen eines akuten Schadens an einer Brückenübergangskonstruktion wurden zwei Fahrspuren der A2 bei Bad Eilsen in Fahrtrichtung Dortmund am Freitag gesperrt. Dort bildete sich zwischen den Anschlussstellen Bad Eilsen und Veltheim an der Talbrücke Luhden ein rund 13 Kilometer langer Stau.