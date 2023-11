Steigende Arbeitslosigkeit 2024 in Thüringen erwartet

Ein Jobcenter in Berlin.

Erfurt/Halle/Saale - Die Arbeitslosigkeit wird in Thüringen nach Einschätzung von Experten im kommenden Jahr steigen. Rechenmodelle des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) gehen für 2024 im Schnitt von 66.000 Erwerbslosen im Freistaat aus, wie die zuständige Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Halle am Montag mitteilte. Das entspreche einem Anstieg der Arbeitslosigkeit um 1,4 Prozent beziehungsweise um 900 Personen im Vergleich zum Jahresdurchschnitt 2023.

Deutschlandweit prognostizieren die Experten einen Anstieg der Arbeitslosigkeit um 2,1 Prozent - für Ostdeutschland um 1,6 Prozent. Die steigende Arbeitslosigkeit zeige, dass die aktuellen Krisen nicht spurlos am Arbeitsmarkt vorbeigingen, erklärte IAB-Wissenschaftler Per Kropp. Das Institut rechnet im kommenden Jahr mit durchschnittlich 798.600 sozialversicherungspflichtigen Jobs in Thüringen. Das wären 2600 Beschäftigte weniger als im hochgerechneten Jahresdurchschnitt 2023.