Hannover - Andauernder Regen lässt in Niedersachsen die Pegelstände von Flüssen und Bächen weiter steigen. Nach Angaben des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz (NLWKN) hatten am frühen Sonntagmorgen 30 Pegel die dritte von vier Warnstufen erreicht. Diese Schwelle überschritten unter anderem die Flüsse Weser, Aller, Leine und Oker. Bei Stufe drei ist die Überschwemmung von Grundstücken und größeren Flächen sowie von Straßen und Kellern möglich.

In vielen Landkreisen schützten Feuerwehren und ehrenamtliche Helfer Bereiche mit Sandsäcken. In Rodenberg im Landkreis Schaumburg sicherten Einsatzkräfte vorsorglich auch Trafostationen, wie ein dpa-Reporter vor Ort berichtete. Sirenen hätten die Einwohner in der Nacht von Samstag auf Sonntag gewarnt. Der Bürgermeister der Samtgemeinde, Thomas Wolf, berichtete am frühen Sonntagmorgen, dass nun das Hochwasser über das Wehr fließe. Die Helfer seien von Haus zu Haus gelaufen, um die Bewohner zu warnen. Außerdem hätten sie Sandsäcke in die Stadt geschleppt. Insgesamt seien gut 300 Helfer im Einsatz, von der Feuerwehr, aber auch vom Technischen Hilfswerk. So ein Hochwasser habe es in der Gemeinde seit 25 Jahren nicht mehr gegeben.

Schon am Samstag wurde in mehreren Regionen in Niedersachsen vor Hochwasser gewarnt. Entsprechende Mitteilungen veröffentlichten etwa die Landkreise Holzminden sowie Hameln-Pyrmont.

Der NLWKN hatte bereits am Freitag mitgeteilt, dass er wegen der mit dem Sturmtief „Zoltan“ einhergehenden Niederschläge mit einer landesweiten Verschärfung der Hochwasserlage über die Weihnachtsfeiertage rechne.