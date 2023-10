Hannover - Die Zahl der Lehrer, die in Niedersachsen aus dem Dienst ausscheiden, ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Quittierten im Jahr 2012 noch 70 verbeamtete und angestellte Lehrer den Dienst, waren es 2022 mit 333 Personen fast fünfmal so viele Lehrkräfte, wie ein Sprecher des Kultusministeriums am Freitag in Hannover mitteilte. Zuerst hatte der „Spiegel“ in einer am Freitag veröffentlichten Vorabmeldung darüber berichtet.

Nach Angaben des Kultusministeriums nahm auch die Zahl der hauptamtlichen Lehrkräfte in dem Zeitraum zu. Seien es im Schuljahr 2012/2013 noch rund 67.500 Lehrkräfte gewesen, so habe die Zahl im Schuljahr 2022/23 bei 70.550 Lehrerinnen und Lehrern gelegen. Damit sei es nicht verwunderlich, dass auch die Zahl der aus dem Dienst ausgeschiedenen Lehrkräfte angestiegen sei, hieß es.