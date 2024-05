Allstedt - In Allstedt hat ein bislang unbekannter Täter einen Stein in die Frontscheibe eines fahrenden Autos geworfen. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben vom Sonntag wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Der Stein sei aus einem vorbeifahrenden Fahrzeug geworfen worden. Die Frontscheibe des getroffenen Autos wurde erheblich beschädigt. Der Vorfall ereignete sich demnach bereits am Samstag.