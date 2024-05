Klötze - Unbekannte haben einen Stein an einem Großsteingrab in Klötze im Altmarkkreis Salzwedel gestohlen. Der Megalith sei zwei mal drei Meter groß, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein Mitglied eines Archäologievereins hatte den Diebstahl am Samstag bemerkt, hieß es. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Nahe des Klötzer Ortsteils Immekath soll es mehrere megalithische Gräber gegeben haben. Heute sind nur noch zwei von ihnen erhalten. Sie bestehen aus mehreren Steinen und liegen in einem Wald und auf einem Feld nahe des Ortsteils.