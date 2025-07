Der Bundespräsident legte sich bei seinem Besuch in Neuruppin auch sportlich ins Zeug. Beim Griff zum Stechpaddel im Drachenboot fuhr er mit seiner Mannschaft eine knappe Niederlage ein.

Besuch in Neuruppin

Neuruppin - Bei einem Drachenboot-Duell musste Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit seiner Mannschaft auf dem Ruppiner See eine knappe Niederlage einstecken. „Wie erwartet“, sagte Steinmeier lachend. Der kleine Wettkampf war Teil seines dreitägigen Besuchs in Neuruppin (Landkreis Ostprignitz Ruppin). Das gegnerische Boot wurde von Neuruppins Bürgermeister Nico Ruhle (SPD) angeführt.

Der Besuch im Landkreis Ostprignitz-Ruppin ist Teil der Reihe „Ortszeit Deutschland“, bei der das Staatsoberhaupt regelmäßig in verschiedene Regionen reist, um mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen und die Entwicklung vor Ort kennenzulernen. Die „Ortszeit“ in Neuruppin ist die 16. dieser Art für Steinmeier. Neben dem Besuch beim Kanu-Verein steht unter anderem ein Bürgerdialog an.