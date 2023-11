Berlin - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeichnet am Freitag sechs amtierende und einen ehemaligen Ministerpräsidenten mit dem Bundesverdienstkreuz aus. Darunter ist auch der Brandenburger Regierungschef Dietmar Woidke (SPD). Die Auszeichnung erhalten außerdem Malu Dreyer (SPD/Rheinland-Pfalz), Winfried Kretschmann (Grüne/Baden-Württemberg), Stephan Weil (SPD/Niedersachsen), Reiner Haseloff (CDU/Sachsen-Anhalt) und Bodo Ramelow (Linke/Thüringen). Auch der ehemalige Ministerpräsident und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU/Bayern) wird mit dem Orden geehrt.

Steinmeier folgt nach Angaben des Bundespräsidialamts einer seit Jahrzehnten bestehenden Praxis, langjährige Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder mit dem Verdienstkreuz auszuzeichnen. Damit werde deren herausragende Rolle im föderalen System der Bundesrepublik gewürdigt. Diejenigen, die jetzt die Orden bekämen, hätten sich über viele Jahre hinweg in zahlreichen politischen Funktionen und auch mit ehrenamtlichen Verdiensten um das Gemeinwohl in Deutschland erworben.

Ihre Ämter erforderten ein Höchstmaß an persönlichem Einsatz, teilte das Bundespräsidialamt weiter mit. Die Politiker übernähmen in Zeiten großer politischer Herausforderungen Verantwortung für wichtige Entscheidungen in ihren Ländern und als Mitglieder des Bundesrates für Deutschland als Ganzes. Sie trügen zudem das Bild Deutschlands in der Welt mit.