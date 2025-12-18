In Berlin leben Tausende Menschen auf der Straße. Der Verein Strassenfeger bietet Beratung, Unterkünfte und kostenlose Mahlzeiten. Am Donnerstag hat der Bundespräsident mit angepackt.

Berlin - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dem Berliner Verein Strassenfeger für sein jahrelanges Engagement für obdachlose und wohnungslose Menschen gedankt. „Die Menschen hier, ob Haupt- oder Ehrenamtliche, sie bringen Wärme in den Teil der Gesellschaft, der die soziale Kälte, aber auch die klimatische Kälte dieser Tage erfahren“, sagte Steinmeier bei einem Besuch des Tagescafés, das der Verein in der Oderberger Straße in Prenzlauer Berg betreibt.

Steinmeier besuchte die Einrichtung anlässlich der Gründung der Obdachlosenzeitung Strassenfeger vor 30 Jahren. 2018 pausierte das Blatt. Seit 2020 erscheint es wieder unter dem Namen Strassenfeger Mag. Eine neue Ausgabe gibt es alle zwei Monate für 2,5 Euro. Die Zeitung werde komplett ehrenamtlich von rund 25 Menschen betrieben, sagte Vorständin Tanja Schmidt.

„Wir brauchen diese Menschen an 365 Tagen“

Deutschlandweit gebe es Vereine wie den Strassenfeger, die Menschen ohne Wohnung unterstützten, so Steinmeier. „Wir brauchen diese Menschen nicht nur in der Vorweihnachtszeit, an Weihnachten, sondern an 365 Tagen im Jahr und das macht deutlich, dass der Kampf gegen Obdachlosigkeit weitergehen muss.“

Zusammen mit seiner Frau Elke Büdenbender unterhielt sich Steinmeier mit Besuchern des Cafés und teilte Kartoffelsuppe, Würstchen und Gebäck aus. Einer bedankte sich für die „Präsidentenbrezel“.



Den Verein Strassenfeger gibt es seit 1994. Er bietet täglich bis zu 30 Wohnungslosen eine Notübernachtung an und verteilt kostenlos Essen, Hygieneartikel und Kleidung. Zusätzlich bietet der Verein Sozialberatungen an und vermietet in der Oderberger Straße günstig Wohnungen an Menschen, die früher auf der Straße gelebt haben.