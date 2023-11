Berlin - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Steinmeier würdigte am Freitag neben dem Regierungschef von Sachsen-Anhalt fünf weitere amtierende und einen ehemaligen Ministerpräsidenten für deren langjährigen und engagierten Dienst für die Demokratie, wie er bei der Verleihung der Orden sagte.

Die Auszeichnungen gingen an Malu Dreyer (SPD/Rheinland-Pfalz), Winfried Kretschmann (Grüne/Baden-Württemberg), Dietmar Woidke (SPD/Brandenburg), Stephan Weil (SPD/Niedersachsen) und Bodo Ramelow (Linke/Thüringen). Auch der ehemalige Ministerpräsident und Bundesminister Horst Seehofer (CSU/Bayern) wurde geehrt. Alle erhielten das Große Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland - eine hohe Stufe des Bundesverdienstkreuzes.

Steinmeier würdigte Haseloff als dienstältesten deutschen Ministerpräsidenten. Er ist seit zwölf Jahren im Amt. „Pragmatisch und nüchtern die Dinge zu betrachten, das haben Sie aus Ihrer naturwissenschaftlichen Ausbildung in die Politik mitgebracht“, sagte Steinmeier. „„Authentisch“, das ist eine Eigenschaft, die Ihnen immer wieder attestiert wird, und Sie selbst sagen, dass Sie bleiben wollen, wie Sie sind. Ihr Pragmatismus geht einher mit der hohen Kunst zum Kompromiss, die Sie in wechselnden und sicher nicht immer einfachen Koalitionen als Ministerpräsident bewiesen haben.“

Der Bundespräsident sagte weiter zu Haseloff: „Den Kampf gegen den Rechtsextremismus führen Sie aus christlicher und demokratischer Überzeugung: Den rechtsextremen Terroranschlag auf die Synagoge in Halle haben Sie als den dunkelsten Tag Ihrer Amtszeit bezeichnet. Und mit Ihrer unerschütterlichen Haltung in der Auseinandersetzung mit denen, die Hass und Hetze verbreiten, sind Sie in diesen Tagen ein Vorbild für viele.“ Steinmeier betonte, Ministerpräsident Haseloff habe sich in herausragender Weise verdient gemacht um das Land.

Steinmeier sagte zu allen Geehrten: „Der Orden, den ich Ihnen heute verleihen darf, bringt zum Ausdruck, dass unser Land Ihnen dafür dankt, mit welcher großen Ausdauer und mit welchem Einsatz Sie höchste politische Verantwortung in unserer Demokratie übernommen haben“, sagte Steinmeier. Alle Ausgezeichneten zeigten, dass Politik ein Dienst am Gemeinwohl sei. „Sie setzen sich mit Ihrer Persönlichkeit und Ihrer persönlichen Glaubwürdigkeit für unsere Demokratie ein. Demokratie lebt vom Dialog, und Demokratie lebt von Politikerinnen und Politikern wie Ihnen, die Verantwortung zu übernehmen bereit sind und diesen Dialog führen.“

Laut Bundespräsidialamt folgte Steinmeier mit der Ordensverleihung an die Länderregierungschefs einer seit Jahrzehnten bestehenden Praxis.