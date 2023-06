Magdeburg - In der Affäre um eine umstrittene Stellenbesetzung im Bildungsministerium prüft das Ministerium ein Disziplinarverfahren gegen einen hochrangigen Beamten. Das Verfahren gegen einen früheren Referatsleiter solle in Kürze eingeleitet werden, berichtet die „Mitteldeutsche Zeitung“ am Mittwoch mit Verweis auf einen Ministeriumssprecher. Der Beamte soll einem Schulleiter einen Beamtenposten im Ministerium versprochen haben. Und das, bevor die Stelle öffentlich ausgeschrieben wurde. Anfang des Monats wurde der Referatsleiter bereits hausintern versetzt.