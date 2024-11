Eine Reparatur an einem Signal in Gesundbrunnen hat für Verspätungen und Ausfälle gesorgt. Betroffen waren etwa die beiden Ringbahn-Linien S41 und S42.

Berlin - Wegen einer Reparatur an einem Stellwerk in Gesundbrunnen ist es auf mehreren S-Bahn-Linien in Berlin zeitweise zu Verspätungen und Ausfällen gekommen. Am Vormittag teilte die S-Bahn Berlin auf dem Kurznachrichtendienst X mit, die Reparatur an dem Signal sei beendet. Es könne in der Folge aber noch zu Verspätungen und einzelnen Ausfällen kommen.

Betroffen waren am Morgen die S1, S2, S25, S26 sowie die beiden Ringbahn-Linien S41 und S42. Die Linie S26 verkehrte nur zwischen Teltow Stadt und Nordbahnhof. Die S41 und die S42 kamen zeitweise nur im Zehn-Minuten-Takt.