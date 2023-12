Oebisfelde - Ein ICE der Deutschen Bahn mit rund 200 Fahrgästen ist am späten Mittwochabend auf offener Strecke bei Oebisfelde (Landkreis Börde) für mehrere Stunden zum Stehen gekommen. Der Zug von Berlin nach Kassel-Wilhelmshöhe könne seine Fahrt aufgrund einer Stellwerkstörung nicht fortsetzen, sagte ein Sprecher der Bahn in der Nacht zum Donnerstag. Die Störung sei gegen 21 Uhr aufgetreten. Techniker arbeiteten fieberhaft, die Störung im Stellwerk Oebisfelde zu beheben.

Gegen 2.50 Uhr konnte der Zug seine Fahrt fortsetzen und endete in der Nacht vorzeitig in Wolfsburg. Weitere Züge auf der Strecke wurden zunächst über Magdeburg umgeleitet. Das galt zunächst auch für Donnerstagmorgen. Wie ein Sprecher der Bahn mitteilte, bestand die Stellwerkstörung auch in den Morgenstunden. Wann die Störung behoben wird, war unklar.

Wie die Deutsche Bahn auf ihrer Internetseite mitteilte, werden alle ICE- und IC-Züge zwischen Berlin und Köln/Bonn und zwischen Berlin und Hannover sowie Göttingen in beide Richtungen umgeleitet und verspäten sich dadurch um etwa 75 Minuten. Die Halte Berlin-Spandau, Stendal und Wolfsburg entfallen. Die umgeleiteten Züge halten teilweise zusätzlich in Magdeburg.