Stendal - Touristische Fahrten durch die Hansestadt Stendal in der Altmark sind in diesem Jahr wieder mit der historischen Pferdebahn möglich. Nach der Saisoneröffnung am Samstag sind nach Angaben aus der Stadtverwaltung öffentliche Fahrten an zwei weiteren Tagen in diesem Jahr geplant: Die besondere Bahn soll auch am 1. Mai und 3. Oktober verkehren. Karten gibt es in der Stendaler Tourist-Information.

Die seltenen Fahrten sind dank des Engagements des 10. Husaren-Regiments Stendal möglich, das dafür einen alten Pferdebahnwagen aus dem Jahr 1910 restaurierte, wie es hieß. Von 1892 bis 1926 gehörte die Pferdebahn zum Stendaler Stadtbild. Der Husaren-Verein halte diese Tradition lebendig. Dieses Jahr sollen insgesamt sechs Fahrten an den drei Tagen angeboten werden. Erstmals war die Pferdebahn 2016 unterwegs.

Ziel- und Endpunkt der Rundfahrten ist das Tangermünder Tor, ein Wahrzeichen der Hansestadt. Pro Fahrt könnten bis zu 15 Personen mitfahren. Der im Juli 2007 gegründete Husaren-Verein hat es sich eigenen Angaben nach zur Aufgabe gemacht, Kulturarbeit auf den Gebieten der Forschung und Brauchtumspflege zu leisten und die Husaren-Zeit erlebbar zu machen.