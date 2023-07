Eigentlich ist Klärschlamm ein schadstoffreiches Abfallprodukt. In einer neuen Verbrennungsanlage in Helmstedt soll der Stoff aber nun verwertet werden.

Helmstedt - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat im Helmstedter Revier am Freitag offiziell eine Klärschlamm-Verbrennungsanlage eröffnet. Die Anlage zur Verwertung von Klärschlamm ging schon im vergangenen Jahr in Betrieb, es ist eine der ersten in Niedersachsen. Auch in Hannover wurde in der vergangenen Woche eine sogenannte Klärschlamm-Monoverbrennungsanlage in Betrieb genommen.

In einer solchen Anlage wird ausschließlich der in Kläranlagen anfallende Schlamm thermisch verwertet - also verbrannt und aufbereitet. Mit der Verbrennung von Klärschlamm soll auch die knappe Ressource Phosphor, die im Klärschlamm enthalten ist, zu mehr als 80 Prozent recycelt werden können.

„Klärschlamm ist mehr als Abfall. Es kann Energie erzeugt werden und es kann als Grundlage für einen neuen Rohstoff, insbesondere für das Düngen genutzt werden. Es ist eine Kreislaufwirtschaft vom Feinsten“, sagte Weil.

Bisher wurden die Klärschlämme entweder in Kohlekraftwerken mitverbrannt oder als Dünger auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen ausgebracht. Auf die Felder gelangen dadurch allerdings auch Schadstoffe, die in dem Klärschlamm enthalten sind.

Eine 2017 verabschiedete Novelle der Klärschlammverordnung sieht vor, die landwirtschaftliche Nutzung von Klärschlamm zu reduzieren und eine Phosphorrückgewinnung sicherzustellen. Mit der neuen Anlage sollen nun weniger Nitrat und Schadstoffe auf die Böden und ins Grundwasser gelangen.

Die Klärschlamm-Verbrennungsanlage ist nach Angaben des Betreibers EEW in der Lage, etwa 20 Prozent des jährlich in Niedersachsen anfallenden Klärschlamms zu verwerten. Etwa 5000 Haushalte sollen von der Anlage zudem mit Strom versorgt werden.