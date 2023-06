Berlin - Die Deutsche Wildtier Stiftung hat in Berlin eine weitere Fläche wildbienenfreundlich gestaltet. Berlins neue Umweltsenatorin Manja Schreiner (CDU) werde die Anlage am Spreebogenpark an diesem Mittwoch besuchen, teilte die Umweltverwaltung mit. Die Stiftung habe neben einer etwa 300 Quadratmeter großen Blühfläche auch einen ebenso großen Staudengarten mit trockenheitsresistenten Steppenpflanzen angelegt, berichtete Projektmanager Christian Schmid-Egger. „Wir wollen damit zeigen, wie man künftig Parkanlagen gestalten kann“, sagte Egger.

Mit dem Garten nördlich des Paul-Löbe-Hauses am Spreeufer wolle die Stiftung modellhaft zeigen, wie auch in Zeiten von Sommertrockenheit und Klimawandel Nahrung für gefährdete Wildbienen und andere Insekten entstehen könne. Besucher können sich an verschiedenen Schautafeln über das Leben und die Besonderheiten der Wildbienen informieren.

Die Stiftung engagiert sich seit Jahren mit dem Projekt „Mehr Bienen für Berlin - Berlin blüht auf“ in der Hauptstadt. Laut Schmid-Egger wurden bislang 81 wildbienenfreundliche Blühflächen in allen Bezirken angelegt. Laut Stiftung konnten bislang 157 Wildbienenarten auf den Projektflächen nachgewiesen werden. 323 Wildbienenarten sind demnach in Berlin bislang bekannt.