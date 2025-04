Wagenfeld - Ein junges Steppenzebra hat im Tierpark Ströhen das Licht der Welt erblickt. Das Tier sei in der Nacht zum vergangenen Samstag geboren worden, teilte der Zoo mit und sprach von einem „Zuchterfolg“. Es sei die erste erfolgreiche Geburt innerhalb von drei Jahren.

„Unsere Stute hat die Geburt gut überstanden und kümmert sich fürsorglich um ihr Fohlen“, sagte Tierparkinhaber und Tierarzt Nils Ismer. Nachdem das Jungtier zunächst einige Tage Ruhe abseits der Öffentlichkeit erhalten habe, sei es nun im Außengehege zu sehen.

Der Zoo sieht in der Geburt auch einen „wertvollen Beitrag zum Erhalt“ der Art des sogenannten Grant-Zebras aus Ostafrika. Zwar sei es die am weitesten verbreitete Wildpferdeart, doch auch sie werden als potenziell gefährdet eingestuft. „Mit dem Aufbau einer neuen Zuchtgruppe und einer weiteren Zebrastute blicken wir optimistisch in die Zukunft und hoffen, in den kommenden Jahren weiterhin erfolgreiche Nachzuchten verzeichnen zu können“, sagte Ismer.