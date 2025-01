Potsdam - Kinder und Jugendliche sind auch in Brandenburg wieder als Sternsinger unterwegs. Verkleidet als Caspar, Melchior und Balthasar gehen sie von Haus zu Haus, sammeln Spenden und schreiben oder kleben den traditionellen Haussegen „Christus mansionem benedicat“ (Christus segne dieses Haus) an die Tür.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) erwartet die Sternsinger am Vormittag des 6. Januar in der Staatskanzlei in Potsdam (10.00 Uhr). Dann ziehen sie weiter ins Bildungsministerium (13.00 Uhr). Auch den Parlamentariern überbringen sie den Segen. Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke (SPD) empfängt die Sternsinger am 7. Januar im Landtag (14.30 Uhr).

Bei der diesjährigen Aktion des Kindermissionswerks sammeln die Sternsinger Spenden für weltweite Projekte, die sich für Kinderrechte einsetzen - zum Beispiel, indem sie Schulen betreiben oder Therapien für Kinder organisieren, die Gewalt erleben. Im vergangenen Jahr kamen bundesweit laut katholischem Hilfswerk rund 46 Millionen Euro an Spenden zusammen.