Polarlichter weit entfernt vom hohen Norden - das hat auch in Thüringen zahlreiche Nachtschwärmer zum Blick in den Himmel verlockt.

Suhl - Die durch einen Sonnensturm ausgelösten Polarlichter sind in der Nacht zum Samstag auch in Thüringen zu sehen gewesen. „Da sie bis Südtirol reichten, hat auch Südthüringen welche abbekommen“, sagte Olaf Kretzer, Leiter der Sternwarte Suhl im Thüringer Wald, am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Das Naturschauspiel sei von kurz vor Mitternacht bis etwa 3.00 Uhr morgens zu beobachten gewesen. „Danach sind sie abgeklungen.“ Etwa zwei Dutzend Schaulustige hätten in der Sternwarte das farbenfrohe Phänomen verfolgt und fotografiert.

Nicht mehr ganz so ausgeprägt war das Himmelsschauspiel in der Nacht zum Sonntag. „Man brauchte eine Kamera oder eine richtig dunkle Gegend, um sie zu entdecken, sagte Kretzer am Sonntag. Schaulustige hätten sich dafür beispielsweise auf den mehr als 700 Meter hohen Dolmar bei Meiningen begeben.

In mehreren Regionen Deutschlands hatten sich am Wochenende Polarlichter am Himmel gezeigt, unter anderem auch über dem Brocken im Harz. Ursache für das seltene Schauspiel sind Sonnenstürme, die auf das Magnetfeld der Erde treffen. Die Stärke eines solchen Sturms wird laut Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in drei fünfstufigen Kategorien angegeben. Der aktuelle Sonnensturm der Klasse 5 sei sehr stark, sagte Kretzer. Im vergangenen Jahr, als von der Sternwarte Suhl aus viermal Polarlichter beobachtet werden konnten, habe es sich um schwächere Sonnenstürme gehandelt.