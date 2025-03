Sternengucker müssen am Samstag nicht erst warten bis es Nacht ist, um ein seltenes Schauspiel am Himmel auch über Thüringen verfolgen zu können.

Am Samstag wird die partielle Sonnenfinsternis auch in Thüringen zu verfolgen sein. (Archivbild)

Jena/Sonneberg - Ein besonderes Spektakel wird am Wochenende auch am Himmel über Thüringen sichtbar werden: Wenn der Mond einen Teil der Sonne verdeckt, kommt es zu einer sogenannten partiellen Sonnenfinsternis.

Diese nehmen einige Sternwarten zum Anlass, um zum „Tag der Astronomie“ Besuchern einen besonderen Blick auf die außergewöhnliche Konstellation der Himmelskörper zu ermöglichen und über die Hintergründe zu informieren.

Spezial-Teleskope in Sonneberg

Spezielle Sonnenteleskope für Besucher will etwa die Sternwarte mit Astronomiemuseum in Sonneberg aufstellen, damit diese das Ereignis beobachten können. Fachkundige Ansprechpartner sollen Fragen beantworten und Infos vermitteln. Sollten Wolken den Ausblick auf das Spektakel trüben, bietet die Sternwarte einen Livestream mit Aufnahmen von anderen Orten an, mit dem die Gäste das Himmelsereignis dann verfolgen können.

Speziell zur Sonnenfinsternis und zum Astronomietag am 29. März öffnen neben Sonneberg etwa auch die Urania-Sternwarte in Jena, die Sternwarten in Kirchheim im Ilm-Kreis und in Suhl sowie die private Sternwarte Rotheul in Föritztal im Landkreis Sonneberg.

Eher seltenes, aber gut zugängliches Ereignis

„Solche astronomischen Ereignisse wecken grundsätzlich ein erhöhtes Interesse an unserer Einrichtung, auch wenn in diesem Fall die eher geringe Bedeckung der Sonne möglicherweise zu einer etwas moderateren Besucherzahl führt“, hieß es aus dem Astronomiemuseum Sonneberg.

Ereignisse wie die partielle Sonnenfinsternis seien vergleichsweise selten zu beobachten. Und noch etwas macht gerade diese Konstellation der Himmelskörper zu etwas Besonderem: „Im Gegensatz zu anderen astronomischen Phänomenen, die nur nachts sichtbar sind, kann dieses Ereignis bequem am Tag verfolgt werden“, heißt es vom Museum.

Wer das Schauspiel verfolgen möchte, sollte Astronomen und Medizinern jedoch Vorsicht walten lassen und direkt nur mit Spezialbrillen in die Sonne schauen. Sonst drohen Verletzungen der Netzhaut.

Schauspiel um die Mittagszeit

Der Zeitraum, in dem die partielle Sonnenfinsternis zu sehen sein wird, und der Umfang der Abdeckung durch den Mond hängen vom Standort auf der Erde ab. In Sonneberg etwa soll sie gegen 11.27 Uhr beginnen und etwa um 13.00 Uhr enden. Die maximale Abdeckung wird hier gegen 12.14 Uhr erreicht, dann verfinstert der Mond rund 14 Prozent der Sonnenscheibe, teilte das Museum auf Anfrage mit.

In Thüringen gibt es mehr als 30 Sternwarten, wie eine Übersicht des Landesamts für Bodenmanagement und Geoinformation zeigt. In vielen Fällen stecken private Hobbyastronomen oder Vereine als Betreibende dahinter. Auch Schulen haben Sternwarten.