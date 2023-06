Steuerkraft in Sachsen-Anhalt gestiegen: Um 17 Prozent

Ein Mann zählt Geld an einem Tisch.

Halle - Die rechnerische Steuerkraft der kreisfreien Städte und Gemeinden ist in Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr gestiegen. Rund 280 Millionen Euro mehr Steuern wurden im Vergleich zum Vorjahr eingenommen, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Halle mitteilte. 2022 seien insgesamt 2,18 Milliarden Euro eingenommen worden.

Laut den Statistikern entfiel rund ein Viertel (516 Millionen Euro) der Steuereinnahmen auf die kreisfreien Städte, sieben Prozent mehr als im Vorjahr. Den Angaben nach lag Magdeburg unter den Städten pro Kopf an der Spitze: Dort wurden im Schnitt rund 980 Euro Steuern eingenommen. Für die Städte Dessau-Roßlau und Halle (Saale) lagen die Werte bei rund 930 und 864 Euro je Einwohner.

Für die Gemeinden errechneten sich insgesamt rund 1,66 Milliarden Euro Steuereinnahmen, das war durchschnittlich rund 1023 Euro pro Kopf und ein Anstieg um 17 Prozent.