Beeskow - Mehr als 152.000 Wahlberechtigte sind am Sonntag im Landkreis Oder-Spree zur Stichwahl für den Posten des Landrats aufgerufen. Dabei tritt in dem zweiten Wahlgang der AfD-Kandidat Rainer Galla gegen den SPD-Bewerber Frank Steffen an, der Bürgermeister der Kreisstadt Beeskow ist. Im ersten Wahlgang hatte Galla mit 24,8 Prozent der Stimmen vorne gelegen, Steffen war als Zweitplatzierter auf 22,5 Prozent gekommen. Nach Angaben des Deutschen Landkreistages gibt es bislang keinen Landrat der AfD.

Zur Stichwahl haben sowohl die Linke als auch die Bündnis-Grünen zur Wahl von Steffen aufgerufen. Der Kreisverband der CDU und die Freien Wähler haben sich nicht positioniert.

In der Stichwahl im Landkreis Oder-Spree geht es um den Nachfolger von Landrat Rolf Lindemann (SPD), der zum 1. August in den Ruhestand geht. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen auf sich vereint - und diese Mehrheit muss mindestens 15 Prozent der Wahlberechtigten entsprechen. Dieses Quorum ist im Landkreis Oder-Spree bei knapp 23.000 Stimmen erfüllt. Im ersten Wahlgang waren beide Kandidaten weit davon entfernt: Galla erhielt 13.693 Stimmen und Steffen 12.446 Stimmen. Wird das Quorum nicht erfüllt, wird der neue Landrat vom Kreistag gewählt.

Der Landkreis Oder-Spree hat rund 180.000 Einwohner, dort hat sich der US-Elektroautobauer Tesla in Grünheide angesiedelt.