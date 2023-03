Magdeburg - Im Förderjahr 2023 will die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) mindestens 24 Denkmäler in Sachsen-Anhalt unterstützen. Der voraussichtliche Förderbetrag belaufe sich auf etwa eine Million Euro, sagte ein Sprecher der Stiftung am Dienstag. Das sei mehr als im Vorjahr, damals betrug die geplante Fördersumme rund 660.000 Euro.

Im vergangenen Jahr kamen nach Angaben des Sprechers zu den geplanten Projekten noch weitere Großprojekte hinzu. Letztlich wurden im Land mehr als 40 Denkmäler mit insgesamt über 4,1 Millionen Euro gefördert.

In diesem Jahr soll nach Angaben des Sprechers unter anderem das Diakonissen-Mutterhaus Neuvandsburg in Elbingerode (Landkreis Harz) gefördert werden. An dem von 1932 bis 1934 errichteten Gebäude sollen erhaltende Baumaßnahmen stattfinden. Das Projekt ist eines von über 360 Bauvorhaben an Denkmälern, die von der Stiftung in diesem Jahr unterstützt werden sollen.