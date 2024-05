Passanten gehen in einer Fußgängerzone an einem Schaufenster eines Modegeschäfts vorbei, dass mit einer Rabattaktion wirbt.

Dresden - Der Aufwärtstrend in der ostdeutschen Wirtschaft setzt sich fort: Die Stimmung in den Unternehmen ist im Mai leicht gestiegen. Der Geschäftsklimaindex für die regionale Wirtschaft sei um 0,6 Punkte auf 92,8 Punkte gestiegen, teilte das Wirtschaftsforschungsinstitut Ifo am Freitag mit. Die befragten Unternehmen schätzen demnach ihre Geschäftslage Lage besser ein als im Vormonat und hoben auch ihre Geschäftserwartungen leicht.

Im verarbeitenden Gewerbe bewerteten die ostdeutschen Unternehmen die Geschäftslage laut dem Ifo spürbar besser als im April. Auch ihr Ausblick auf das kommende halbe Jahr verbesserte sich merklich. In der Dienstleistungsbranche stieg das Geschäftsklima ebenfalls: Sowohl die Lageeinschätzung als auch die Geschäftserwartungen legten demnach zu.

Ähnlich sieht es im Handel aus. Hier bewerteten die Unternehmen den Angaben zufolge ihre Geschäfte im Vergleich zum Vormonat spürbar besser. Die Einzelhandels- und Großhandelsunternehmen hoben ihren Ausblick auf die kommenden sechs Monate. Aus dem Bauhauptgewerbe kamen gemischte Botschaften. Während sich die Lageeinschätzungen verschlechterten, nahmen die Geschäftserwartungen deutlich zu.

Das Ifo-Geschäftsklima Ostdeutschland basiert auf etwa 1700 Meldungen von Unternehmen. Dazu wird jeden Monat nach der aktuellen Geschäftslage und den Erwartungen für die kommenden sechs Monate gefragt, jedoch nicht nach den genauen Gründen dafür.