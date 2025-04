Als Erinnerung an Menschen, die Opfer der Nationalsozialisten wurden, sind Stolpersteine in vielen Städten in den Boden eingelassen. In Weimar wurden diese Steine nun beschmiert.

Weimar - Mehrere Stolpersteine sind in der Weimarer Innenstadt mit roter Farbe beschmiert worden. Insgesamt sind sieben Erinnerungssteine beschädigt worden, wie die Polizei Jena mitteilte. Einen der Stolpersteine begossen Unbekannte augenscheinlich zusätzlich mit einer säurehaltigen Substanz, wie es hieß. Untersuchungen sollen zeigen, worum es sich dabei handelte.

Polizisten bemerkten die Schmierereien bei einer Routine-Kontrolle am Sonntagabend. Stolpersteine werden in Weimar und in anderen Städten immer wieder beschädigt. Erst Anfang März hatte die Polizei von neun beschmierten Stolpersteinen in Weimar berichtet.

Bei den Steinen handelt es sich in der Regel um Messingplatten, die in den Boden vor ehemaligen Wohnhäusern oder Arbeitsorten von NS-Opfern eingelassen sind. Eingraviert in die Platten sind Namen, Lebensdaten und das Schicksal dieser Menschen unter dem Nazi-Regime.