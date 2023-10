Bebertal/Haldensleben - Weil eine Autofahrerin ein Stoppschild nicht beachtet hat, ist es in der Börde zu einem Unfall mit zwei Schwerverletzten gekommen. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag stießen auf einer Kreuzung bei Bebertal am Montag zwei Autos zusammen - die 61 und 71 Jahre alten Insassen des vorfahrtsberechtigten Fahrzeugs wurden schwer verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Den Angaben zufolge hatte eine 41-Jährige beim Auffahren auf die B245 in Richtung Haldensleben nicht vorschriftsmäßig gestoppt und so die Kollision verursacht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, wie es hieß.