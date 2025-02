Alte Bekannte sind wieder nach Niedersachsen gekommen: Das Storchenpaar Fridolin und Mai hat wieder sein Nest am Nabu-Artenschutzzentrum in Leiferde bezogen. Ob es bald wieder Nachwuchs gibt?

Leiferde - Die Störchin Mai und ihr Partner Fridolin sind wieder in Niedersachsen vereint. Mai sei bereits am 27. Januar ohne Fridolin am Artenschutzzentrum des Naturschutzbundes (Nabu) in Leiferde bei Wolfsburg eingetroffen - so früh wie nie zuvor, sagte die Leiterin des Artenschutzzentrums, Bärbel Rogoschik. Fridolin sei am späten Nachmittag des Valentinstags am vergangenen Freitag angekommen.

Mai sei es in der Zeit ohne ihren Partner Fridolin anscheinend langweilig geworden, sagte Rogoschik. „Da Warten nicht so ihr Ding ist, besuchte sie einige umliegende Storchennester, um sich dort mit weiteren Störchen zu treffen.“ Zwischendurch sei sie immer wieder in Leiferde aufgetaucht.

Als Fridolin am vergangenen Freitag eintraf, sei Mai gerade nicht im Nest auf dem Schornstein des Artenschutzzentrums gewesen, berichtete die Leiterin. Fridolin habe sich sofort auf den Horst gestellt, habe geklappert und damit begonnen, Äste im Nest zurechtzurücken und neue Äste einzutragen. Noch am Abend sei Mai zurückgekommen: Am Samstagmorgen habe sich das Paar in gewohnter Weise auf dem Nest gezeigt, unterbrochen von kurzen Paarungen.

Storch Fridolin ist bekannt, weil das Nabu-Artenschutzzentrum regelmäßig über ihn berichtet. Das Nest von Fridolin und Mai ist über eine Live-Webcam im Internet zu beobachten. Im vergangenen April hatte das Artenschutzzentrum über Nachwuchs des Paares berichtet.