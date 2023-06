Störung an Brücke in Oldenburg: Verzögerungen im Bahnverkehr

Oldenburg - Wegen einer Störung an einer Klappbrücke in Oldenburg ist es im Bahnverkehr im Nordwesten Niedersachsens am Freitagnachmittag zu Verzögerungen und Teilausfällen gekommen. Die Huntebrücke in Oldenburg ließ sich nicht mehr schließen, wie eine Bahnsprecherin auf Anfrage sagte. Techniker waren deshalb im Einsatz. Nach rund drei Stunden war die Störung behoben, wie die Bahnsprecherin sagte. Die Ursache war noch nicht klar.

Nach Angaben der Bahn mussten Regionalzüge an den Haltestellen vor der Brücke halten und wenden - etwa in Hude, Sandkrug und im Oldenburger Hauptbahnhof. Der Fernverkehr von Bremen Richtung Nordseeküste wurde umgeleitet. Reisende sollten sich im Internet über Verbindungen informieren, riet die Bahnsprecherin.