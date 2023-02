Jena - Wegen eines technischen Defekts im Wasserwerk Porstendorf ist in der Nacht auf Dienstag Trinkwasser mit erhöhtem Chlorgehalt in die Leitungen gelangt. Grund sei eine Störung an der Desinfektionsanlage im Werk gewesen, wie die Stadtwerke Jena am Dienstag mitteilten.

Rund 1000 Einwohner der Ortsteile Porstendorf, Neuengönna und Golmsdorf nördlich von Jena werden den Angaben zufolge durch das Werk im Saale-Holzland-Kreis versorgt. Vor allem in Golmsdorf und in Teilen von Porstendorf sei ein starker Chlorgeruch und -geschmack festgestellt worden, hieß es. Eine konkrete Gesundheitsgefahr besteht nach Angaben der Stadtwerke nicht. In Absprache mit dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises werde aber davon abgeraten, das Wasser zu trinken, hieß es.

Mitarbeiter der Stadtwerke sind nach eigenen Angaben in der betroffenen Region unterwegs, um die Einwohner zu informieren. Die Experten vom Zweckverband Jenawasser gehen davon aus, dass das Trinkwasser spätestens am Mittwochvormittag „wieder die gewohnte Qualität und Beschaffenheit erreicht haben wird“. Der Defekt an der Desinfektionsanlage im Wasserwerk konnte nach Angaben der Stadtwerke mittlerweile behoben werden.