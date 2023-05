Hamburg/Berlin - Wegen der Störung an einer Oberleitung sind am Dienstag zahlreiche Fernzüge der Deutschen Bahn zwischen Hamburg und Berlin länger unterwegs gewesen. Teilweise mussten die Fahrgäste Verzögerungen von bis zu einer Stunde in Kauf nehmen, wie eine Bahnsprecherin in Hamburg sagte. Die Züge waren umgeleitet worden.

Auch im Nahverkehr gab es demzufolge Einschränkungen. Zwischen Bergedorf und Büchen war deshalb ein Buspendelverkehr eingerichtet worden. Warum die Oberleitung bei Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) gestört war, war zunächst unklar. Die Ursache werde noch ermittelt. Seit Dienstagmittag fahren die Züge wieder regulär. „Das pendelt sich jetzt alles wieder ein.“