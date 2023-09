Berlin - Der Prozess gegen einen bekannten Youtuber, der sich in Berlin gegen eine Geldstrafe von 480.000 Euro wegen illegalen Glücksspiels wehrt, ist im ersten Anlauf gescheitert. Das Amtsgericht Tiergarten setzte die Hauptverhandlung am Donnerstag aus. Es seien weitere Ermittlungen und Zeugen erforderlich, begründete der Vorsitzende Richter.

Dem 25-jährigen Ron Bielecki wird vorgeworfen, an illegalen Online-Casino-Glücksspielen teilgenommen und in einigen Fällen auf von ihm betriebenen Youtube-Kanälen auch Werbung dafür gemacht zu haben. Zunächst hatte das Gericht einen Strafbefehl mit einer Geldstrafe von 480 000 Euro erlassen. Bielecki legte dagegen Einspruch ein. „Die Vorwürfe werden sich nicht bestätigen“, sagte der Verteidiger.

„Millionen-Reichweite“

Dem Youtuber, der nach eigenen Angaben eine „Millionen-Reichweite“ hat, werden 51 mutmaßliche Taten in der Zeit von Oktober 2021 bis Mai 2022 zur Last gelegt. In 37 Fällen habe er Videos mit Werbung für einen in Deutschland nicht zugelassenen Glücksspielanbieter veröffentlicht, heißt es in der Anklage. Obwohl ihn das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt auf strafbare Handlungen aufmerksam gemacht habe, soll der Youtuber weiter an illegalen Online-Glücksspielen teilgenommen haben.

Der Verteidiger sagte, sein Mandant sei nicht Betreiber der in der Anklage genannten zwei Youtube-Kanäle gewesen. Es seien Raubkopien erstellt worden, so der Anwalt. Unbekannte Täter hätten Videos, die Bielecki zeigen, ohne dessen Kenntnis heruntergeladen, dann bearbeitet und mit Werbung hochgeladen, sagte der Anwalt. Sein Mandant bestreite die Vorwürfe.

Youtuber verdient sein Geld mit Werbung

Bielecki verdient sein Geld unter anderem durch Werbung, die er auf seinen Social-Media-Kanälen veröffentlicht. Der 25-Jährige warb 2022 für eine Erotikmesse und verschiedene Produkte.

Die Strafe hatte das Gericht nach Angaben der Staatsanwaltschaft auf 120 Tagessätze zu je 4000 Euro festgelegt. Grundlage für die Höhe eines Tagessatzes seien eigene Äußerungen des Youtubers über sein Einkommen gewesen, hieß es weiter. Wann es zu einem neuen Gerichtstermin kommen könnte, blieb zunächst offen.