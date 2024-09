Erfurt/Apolda - Ein zuletzt in Apolda lebender, mehrfach straffällig gewordener Geflüchteter aus Marokko ist in sein Heimatland abgeschoben worden. Der Mann sei am Donnerstagabend mit einem Flugzeug in Casablanca gelandet, sagte ein Sprecher des Innenministeriums auf Anfrage. Der Flieger sei in Frankfurt gestartet. Der Mann war vor wenigen Tagen nach Rheinland-Pfalz in Abschiebehaft gebracht worden. Er war nach früheren Angaben des Innenministeriums 2014 nach Deutschland gekommen und seit 2017 ausreisepflichtig. Allerdings hatten zunächst die für die Abschiebung benötigten Papiere gefehlt.

Nach Bemühungen des Thüringer Innenministeriums hatte Marokko zwischenzeitlich die Identität des Mannes bestätigt und die erforderlichen Papiere ausgestellt. Der Fall hatte vor wenigen Wochen für Aufregung im Freistaat und Brisanz im Landtagswahlkampf gesorgt. Der Landkreis Weimarer Land und die Stadt Apolda hatten mit einem offenen Brief einen Hilferuf an das Land gesandt, da von dem abgelehnten, mehrfach straffälligen Asylbewerber ein erhebliches Sicherheitsrisiko ausgehe.

Nach früheren Angaben des Landratsamtes Weimarer Land reichten die Straftaten von Drogendelikten, Hehlerei, Beleidigung bis zu Körperverletzungen. Der Mann saß laut Ministerium unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung mehrere Jahre in Haft. Nach seiner Entlassung im Jahr 2024 sei er erneut straffällig geworden.

Über die Abschiebung hatte zuvor der MDR berichtet.