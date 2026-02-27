Beleidigung, Bedrohung, Körperverletzung: Diese und andere Delikte treffen Geflüchtete in Brandenburg. Wie sich die Fallzahlen entwickelt haben.

Potsdam - Die Zahl der Straftaten gegen Geflüchtete und Geflüchtetenunterkünfte in Brandenburg ist im vergangenen Jahr gesunken. Insgesamt habe es 225 solcher Delikte gegeben, hieß es in einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion. 2024 wurden demnach 277 solcher Straftaten registriert. Im Jahr 2023 waren es 304 Fälle. Für das vergangene Jahr kann es noch Nachmeldungen geben.

Zu den Straftaten zwischen April und Juni gehörten Beleidigung, Volksverhetzung, die Verwendung verbotener Zeichen, Körperverletzung, Bedrohung, Brandstiftung und Sachbeschädigung. Die meisten Delikte richteten sich gegen Menschen, nicht gegen Objekte. Den Großteil der Straftaten rechnet die Polizei rechter Motivation zu.