Seevetal - Gegen acht Traktorfahrer hat die Polizei Harburg Strafverfahren wegen einer Autobahnfahrt eingeleitet. Die Gruppe sei am Mittwoch an der Anschlussstelle Winsen-West auf die A39 in Fahrtrichtung Hamburg aufgefahren und habe beide Spuren mit Schrittgeschwindigkeit belegt, teilten die Beamten am Donnerstag mit. Es bildete sich ein mehrere Kilometer langer Stau.

Polizisten sicherten das Stauende und lotsten die Treckerfahrer an der Anschlussstelle Maschen von der Autobahn. Den Fahrern wird nun gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und Nötigung vorgeworfen. Sie bekamen zudem Platzverweise für die Autobahn.

Bei den Protesten von Landwirten und Landwirtinnen gegen den Verlust von Steuervorteilen führen Trecker-Konvois und Demonstrationen derzeit vielerorts zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Auslöser für die Demonstationen waren Pläne der Bundesregierung, Subventionen für die Branche zu kürzen. Einen Teil dieser Pläne hat die Koalition zurückgenommen. Die Rückvergütung für Agrardiesel soll aber schrittweise gestrichen werden.