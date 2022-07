Berlin - Die Menschen in Berlin und Brandenburg dürfen sich heute über viel Sonnenschein und warme Temperaturen freuen. Wie der Deutsche Wetterdienst am Dienstag mitteilte, bleibt es den ganzen Tag über heiter mit Höchsttemperaturen bis zu 27 Grad. Erst in der Nacht zu Mittwoch ziehen wieder vereinzelt Wolken auf, bei Temperaturen zwischen 14 und 10 Grad.