Sonne und bis zu 20 Grad locken die Menschen in der Hauptstadtregion in den nächsten Tagen vor die Tür. Für diese Woche ist kein Ende des wolkenlosen Himmels in Sicht.

Strahlendes Frühlingswetter in Berlin und Brandenburg

Sonnenschein dominiert in den nächsten Tagen die Aussichten.

Berlin/Potsdam - In den nächsten Tagen steigen die Temperaturen in Berlin und Brandenburg weiter an. Bis zum Ende der Arbeitswoche können sie laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bis auf 20 Grad klettern.

Im Tagesverlauf ist es regional zunächst noch nebelig. Nach der Auflösung folgt Sonnenschein bei 14 bis 17 Grad. Eine laue Brise weht dazu. In der Nacht zu Donnerstag bleibt der Himmel klar und die Temperaturen sinken auf 5 bis 0 Grad.

Zum Ende der Woche setzt sich das warme und sonnige Frühlingswetter fort. Am Donnerstag und Freitag liegen die Werte zwischen 17 und 20 Grad. In den Nächten, vor allem auf Freitag, kann es jedoch mit Werten um 0 Grad noch einmal frostig werden. Regen ist laut DWD vorerst nicht in Sicht.