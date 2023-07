Gardelegen - Ein brennender Strandkorb auf der Terrasse eines Mehrfamilienhauses in Gardelegen in der Altmark hat einen Schaden von rund 300.000 Euro angerichtet. Zwei Menschen seien mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Warum der Strandkorb in der Nacht zum Samstag Feuer fing, war zunächst unbekannt.

Die Flammen hätten sich schnell ausgebreitet und auf zwei Wohnungen übergegriffen. Die Ausbreitung auf das gesamte Haus habe die Feuerwehr verhindern können, hieß es. Alle Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich den Angaben zufolge selbst in Sicherheit bringen. Zur Brandursache werde ermittelt.