Magdeburg - Autofahrer im Jerichower Land müssen sich vom 22. Mai an auf Umleitungen und längere Wege einstellen. Grund sei der Ausbau der Landstraße 54 zwischen Ferchland und Klietznick, für den an diesem Montag die Vorbereitungen beginnen sollen, wie das Ministerium für Infrastruktur und Digitales am Samstag mitteilte. Die Arbeiten würden bis mindestens Ende November andauern, hieß es. Grund sei die Erneuerung der Fahrbahn auf dem etwa zweieinhalb Kilometer langen Straßenabschnitt. Das Land investiert laut Ministerium gut zwei Millionen Euro in das Ausbauprojekt. Die Umleitung führe über Genthin und die Bundesstraße 107.