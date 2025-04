Berlin - Eine Straßenbahn hat in Berlin-Biesdorf einen Fußgänger angefahren und durch die Luft geschleudert. Der 68-Jährige wurde dabei lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach überquerte der Mann am Samstagabend die Allee der Kosmonauten in der Nähe einer Straßenbahnhaltestelle. Dabei habe er nicht auf den von links kommenden Zug der Linie M8 geachtet.Der 36-jährige Fahrer leitete den Angaben zufolge eine Schnellbremsung ein, konnte aber den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Tram erfasste den Mann und schleuderte ihn durch die Luft auf den Bahnsteig. Ein Zeuge leistete Erste Hilfe. Anschließend kam der Mann mit lebensgefährlichen Kopf- und Rumpfverletzungen ins Krankenhaus. Der Straßenbahnfahrer blieb unverletzt. Er kam ebenfalls in eine Klinik, da er den Angaben zufolge stark unter dem Eindruck der Geschehnisse stand. Der Verkehr der Tram-Linien M8 und 18 blieb vier Stunden in beiden Richtungen unterbrochen.