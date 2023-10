Berlin - Eine Straßenbahn ist in Berlin-Weißensee mit zwei Fahrzeugen zusammengestoßen und entgleist. Dabei seien am Sonntag drei Menschen leicht verletzt worden, darunter zwei Fahrgäste, teilte ein Feuerwehrsprecher am Abend mit. Sie seien in Krankenhäuser gebracht worden. An dem Unfall an der Langhansstraße, Ecke Roelckestraße sind demnach neben der Tram ein Transporter mit Anhänger und ein Auto beteiligt gewesen. Die Straßenbahn wurde am Abend wieder auf die Schiene gehoben. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit 30 Einsatzkräften vor Ort.