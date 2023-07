Magdeburg - Ein 23-Jähriger wollte in Magdeburg mit dem Auto wenden und hat dabei eine Straßenbahn übersehen - er und weitere vier Menschen sind bei dem Unfall teils schwer verletzt worden. Im Wagen des Mannes saßen Menschen im Alter zwischen 26 und 41 Jahren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zwei Insassen mussten nach dem Unfall am Samstagabend aus dem Fahrzeug befreit werden. Insgesamt drei Schwerverletzte wurden in Krankenhäuser gebracht. Die übrigen zwei Insassen erlitten leichte Verletzungen.