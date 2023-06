Nordhausen - In Nordhausen ist am Donnerstagmorgen ein Auto mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Dabei wurde der 35 Jahre alte Beifahrer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei Nordhausen mitteilte. Den Angaben zufolge wollte der 43 Jahre alte Autofahrer die Schienen an der Conrad-Fromann-Straße überqueren und übersah dabei die Straßenbahn. Laut Polizei blieben sowohl der Autofahrer als auch die Menschen in der Straßenbahn unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt.